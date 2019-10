Công an Quảng Nam nói về vụ phó công an xã chĩa súng vào dân

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ phó Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) chĩa súng vào người dân. Ngày 16-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết như trên.



Phó công an xã chĩa súng vào dân. (Ảnh chụp màn hình)

Bước đầu Đại tá Dũng thông tin ngày 14-10, Phó Chủ tịch xã Tiên Lãnh Phạm Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của xã đến nhà bà Lê Thị Chuyền để đo đạc lại đất. Tuy nhiên, gia đình đã có những phản ứng không phù hợp với đoàn này.

“Khi anh em công an có ý kiến thì các đối tượng tiếp tục đẩy vai, dùng xẻng đòi đánh. Phó Công an xã Phạm Hồng Tiền đã rút súng công cụ hỗ trợ ra phòng vệ” - Đại tá Dũng cho hay.

Theo Đại tá Dũng, việc làm của vị phó công an xã không sai. “Trước hành vi chống người thi hành công vụ thì anh em phải tự vệ thôi! Công cụ hỗ trợ là súng hơi cay, có thể gây thương tích nhưng không đe dọa tính mạng. Lực lượng công an xã không được trang bị súng chuyên dụng” - Đại tá Dũng nói.

Cũng theo vị phó giám đốc công an tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh Phạm Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến nhà bà Lê Thị Chuyền (thôn 3, xã Tiên Lãnh) và xảy ra xô xát với người nhà.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Phạm Hồng Tiền, Phó Trưởng công an xã, đã chĩa súng vào người dân. Sự việc đã được một người ghi hình lại và tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngày 15-10, Công an tỉnh Quảng Nam nhận báo cáo của Công an xã Tiên Lãnh và Công an huyện Tiên Phước về sự việc trên.