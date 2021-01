Công an Tân Bình tiêu huỷ hàng loạt mã tấu, kiếm Nhật

Đây là một số vũ khí Công an quận Tân Bình tịch thu, thu giữ trong quá trình tuần tra, theo dõi.

Đặc biệt, một số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiêu huỷ ngày hôm nay là do người dân tự nguyện giao nộp. Số vũ khí này là kết quả của quá trình nắm chắc địa bàn, gắn bó với nhân dân để liên tục, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân.



Công an Tân Bình tiêu huỷ mã tấu, kiếm Nhật...Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Cụ thể, chỉ riêng trong thời gian thực hiện cao điểm từ 14-3 đến 31-12-2020, người dân tự nguyện giao nộp súng hơi, súng bắn đạn bi, súng rulo, hơn 800 viên đạn các loại, 7 hộp tiếp đạn, gần 200 cây vũ khí thô sơ (như đao, kiếm, mã tấu các loại), 13 công cụ hỗ trợ ( dùi cui, dụng cụ phóng điện, súng hơi…).

Công an quận phối hợp cùng Quận đội Tân Bình vận động tiếp nhận, phân loại, bảo quản hàng loạt vũ khí, vật liệu nổ từ số cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Trong đó phải kể đến: 1 cán bộ chủ động giao nộp súng quân dụng, một hộ dân giao nộp pháo M79. Tất cả đều được lập hồ sơ chuyển về bảo quản theo quy định.

Số vũ khí nóng được thu giữ, phát hiện qua công tác kiểm tra xử lý gồm: gần 1000 vũ khí thô sơ như đao, mã tấu, gần 400 công cụ hỗ trợ như dụng cụ phóng điện, roi điện…, 8 khẩu súng bắn đạn bi, 2 khẩu súng săn. Ngoài ra còn có: súng tự chế dạng bút, súng ngắn dạng rulo, súng thể thao, linh kiện súng hơi, hơn 600 viên đạn các loại…



Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an Quận Tân Bình. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi tiêu huỷ vũ khí thô sơ trên địa bàn quận Tân Bình, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình khẳng định, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang diễn ra ngày càng phức tạp.

“Tội phạm băng nhóm sử dụng số vũ khí này để cướp tài sản, thanh toán lẫn nhau, và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Thanh niên tụ tập, chạy xe lạng lách đánh võng, tàng trữ, cất giấu vũ khí nhằm mục đích thị uy, giải quyết mâu thuẫn cá nhân”, Thượng tá Lợi trăn trở.

Ngoài ra, ông thẳng thắn chia sẻ tình trạng mua bán vận chuyển trái phép những vũ khí này trên mạng xã hội, qua internet cũng đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Việc quản lý chưa chặt chẽ của các công ty chuyển phát nhanh khiến nhiều đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đao, kiếm Nhật, dao...lần lươt bị cắt gãy. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Trong thời gian sắp tới, Quận Tân Bình sẽ chuyển từ giai đoạn 1 “tuyên truyền vận động thu hồi” sang giai đoạn 2 “đấu tranh xử lý”.

“Thời gian đầu chuyển qua giai đoạn 2, công an quận Tân Bình đã đấu tranh, khám phá một vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ với số lượng lớn. Cụ thể: 838 cây vũ khí thô sơ như đao, kiếm, 381 công cụ hỗ trợ (roi điện, súng điện). Điều này đã tạo động lực khích lệ cán bộ chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh, xử lý tội phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ,…nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn quận nói riêng”, Trưởng Công an Quận Tân Bình khẳng định.

Một số hình ảnh việc tiêu huỷ hung khí



Buổi tiêu huỷ vừa diễn ra sáng nay tại trụ sở công an quận Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Một số lượng lớn vũ khí là do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Lực sát thương chết người. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Nhiều vụ án mạng xảy ra, nạn nhân tử vong do những vũ khí này. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.