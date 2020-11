Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố đối với Lương Cẩm Thắng (sinh năm 1999, ngụ phường 6, quận 11, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.



Theo thông tin, Lương Cẩm Thắng là người thực hiện hai vụ cướp giật điện thoại di động xảy ra vào ngày 1-11 và ngày 3-11 trên địa bàn quận Tân Bình.

Quá trình điều tra, Lương Cẩm Thắng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật điện thoại.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ ngày 31-10-2020, Thắng chạy xe máy 59C2-583.88 giật điện thoại Iphone XS Max của một phụ nữ tại trước số 21/3 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình.

Vụ thứ hai, khoảng hơn 19 giờ ngày 12-11, Thắng tiếp tục điều khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”. Khi đến đối diện số 77 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Thắng giật một điện thoại của một phụ nữ đang đi trên đường.

Đến khoảng 19 giờ ngày 13-11, Thắng tiếp tục ra tay giật điện thoại hiệu Oppo của một phụ nữ đang đứng trước trạm xe buýt tại Công viên Gia Định (phường 3, quận Gò Vấp).

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo ai là bị hại của ba vụ cướp giật nêu trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình tại địa chỉ 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, gặp điều tra viên Phạm Xuân Vũ - Đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình (số điện thoại: 0919.678.353) để được phối hợp giải quyết.