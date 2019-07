Công an thông tin '3 trẻ bị bắt cóc tự giải thoát'

Chiều 17-7, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết không có chuyện ba trẻ em ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị bắt cóc đưa lên xe ô tô bán tải rồi các em tự giải thoát được mà do các em đi lạc đường rồi nói dối.



Công an và cán bộ chính quyền địa phương bàn giao ba trẻ em cho người thân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, sáng cùng ngày, trước lời kể của các em rằng bị người đàn ông lại mặt đi xe ô tô bán tải hỏi đường rồi nói lên xe chở đi, ông đã chỉ đạo Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Diễn Châu làm rõ.



“Sự thật là các em đi chơi lạc đường từ Anh Sơn xuống huyện Đô Lương rồi về huyện Yên Thành, lạc ra huyện Diễn Châu. Trên đường đi, các em không có tiền, phải nhịn đói và xin nước uống dọc đường. Các em vì sợ bố mẹ đánh nên mới bàn tính nói là bị bắt cóc. Hiện các em đã được bàn giao về cho gia đình”.

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 17-7, người dân phát hiện ba em nhỏ Nguyễn Công T. (14 tuổi), Nguyễn Văn L. (10 tuổi), Nguyễn Văn Th. (7 tuổi) trên nằm bên chiếc xe đạp mini cũ trước một gara bên đường ở địa bàn xã Diễn Kỷ nên đã báo cho công an xã này.

Khi công an xã tới thì hai em lớn bỏ chạy còn Th. ở lại. Sau khi công an giải thích, hai em lớn tuổi hơn đã quay lại.

Tại trụ sở, các em nói với công an rằng sáng 16-7, T. đạp xe từ nhà sang nhà ông bà. Trên đường đi thì gặp hai anh em L. nên rủ đi cùng. Đang đi, một người đàn ông lái ô tô bán tải màu đen hỏi đường rồi nói các em lên ô tô.

Khi xuống địa bàn huyện Diễn Châu, người lái xe ô tô bán tải đi vệ sinh thì các xuống xe bỏ chạy. Người này thấy vậy lấy chiếc xe đạp bỏ xuống vệ đường. Sau đó, ba em quay lại lấy xe đạp đi tiếp và lạc vào xã Diễn Kỷ.

Công an huyện Diễn Châu và Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ, ba em T.L.Th, đã kể câu chuyện trên không chính xác.

Đến chiều 17-7, các em đã được Công an huyện Diễn Châu bàn giao cho gia đình.