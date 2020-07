Công an thông tin lý do xảy ra vụ 200 giang hồ áo cam

Băng nhóm áo cam có nhiều thành viên nhỏ tuổi Theo Đại tá Nguyễn Đăng Nam, phần lớn các bị can bị khởi tố hình sự về ba tội: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Cơ quan công an kêu gọi những người đang bỏ trốn ra đầu thú để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật. Những người này có thể liên hệ để đầu thú theo số điện thoại 0909.626.393. Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cũng cho biết thêm, những ai che giấu những người đang bị truy nã nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Đại tá Nguyễn Đăng Nam cho biết thực tế có rất nhiều thành viên tham gia băng nhóm áo cam tuổi đời còn rất nhỏ, dưới 16 tuổi, thậm chí có một số dưới 14 tuổi.