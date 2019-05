Công an thông tin về các băng nhóm tín dụng đen ở Thanh Hóa

Sáng nay (3-5), Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về các chuyên án liên quan tới tín dụng đen được Công an TP Thanh Hóa triệt phá.

Theo công an, điển hình chuyên án 219V, Công an TP Thanh Hóa đã triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa, đồng thời điều tra mở rộng và khởi tố 21 bị can vì cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Ông Nguyễn Văn Đệ đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao 50 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa.

Đặc biệt với chuyên án 183-S, Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự cộm cán do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”, 45 tuổi, ngụ TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Đây là băng nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế. Nổi lên là việc tối 18-3, Tuấn “thần đèn” đã chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng tại khu vực cầu Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Tính đến ngày 25-4, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 12 người liên quan đến băng nhóm do Tuấn “thần đèn” cầm đầu.



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (thứ 3 từ phải sang) thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao số tiền 200 triệu cho Công an TP Thanh Hóa.

Cùng với việc thông tin trên, công an cũng tổ chức trao thưởng số tiền 320 triệu đồng của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho Công an TP Thanh Hóa do có thành tích tấn công, triệt xóa tín dụng đen.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng cho mỗi chuyên án 100 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa 20 triệu đồng; Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao Công an TP Thanh Hóa trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng yêu cầu Ban chuyên án nhanh chóng củng cố tài liệu hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật