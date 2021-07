Sáng 28-7, mạng xã hội đăng tải thông tin: Vào chiều 27-7, anh TTC (34 tuổi, trọ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) cùng một bạn đi ngang phường Hoá An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thấy dân quân tự vệ phát rau từ thiện nên ghé vào xin.

Lúc này dân quân tự vệ hỏi anh TTC ở phường nào mà sang phường này xin thì anh này trả lời ở phường Bửu Hòa. Người đăng thông tin trên facebook cho rằng anh này bị dân quân hành hung đến tử vong. Phần cuối thông tin người viết kêu gọi lòng hảo tâm của các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình vì hoàn cảnh khó khăn.



Nhiều người đã chia sẻ những thông tin mà một số người đưa lên mạng xã hội facebook. Ảnh: Cắt từ facebook

Theo thông tin từ UBND TP Biên Hòa, lãnh đạo UBND phường Hóa An đã có báo cáo bước đầu sự việc.

Theo đó, chiều 27-7, anh C. cùng một người bạn có biểu hiện say xỉn đã vượt chốt phong tỏa vào địa bàn phường rồi đến lấy rau từ thiện. Trong lúc lấy rau từ thiện đã xảy ra cãi nhau với một nữ công nhân.

Thấy vậy dân quân phường đã mời anh C. và người đi cùng làm việc. Sau đó lực lượng dân quân cho anh C. đi. Trước khi đi anh này còn nhặt hai bó rau để xe máy. Tuy nhiên khi vừa bước lên xe thì anh C. ngã quỵ xuống. Những người có mặt đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này tử vong.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết: “Qua làm việc, chúng tôi khẳng định không có chuyện dân quân đánh người tử vong như mạng xã hội facebook đăng tải. Khi làm việc với người nhà thì được biết anh này có bệnh phổi nặng đang điều trị và nhiều lần ho ra máu. Toàn bộ quá trình làm việc với anh C. đều có camera quay lại”.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết thêm, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định không có tác động ngoại lực. Trong cơ thể của nạn nhân có khối u đã đọng mủ do bệnh phổi nặng.

“Chúng tôi đã điều tra theo trình tự, lấy lời khai người liên quan, những người chứng kiến tại hiện trường. Khi mổ tử thi có sự chứng kiến của người nhà nạn nhân. Những thông tin đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn không chính xác, cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ, mục đích của những người đăng tải” - lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự cho biết thêm.