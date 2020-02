Công an thông tin về việc bắn chết Tuấn ‘khỉ’

Nguồn gốc khẩu súng vẫn là dấu hỏi Trước những băn khoăn về khẩu súng AK Lê Quốc Tuấn dùng gây án, tại họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho hay súng này không phải từ kho của công an quận, huyện hay các đơn vị chiến đấu TP. Công an đang làm rõ nguồn gốc của khẩu súng này. Vị đại tá không trả lời những băn khoăn của các phóng viên về trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Còn tại hiện trường Tuấn bị bắn chết, đến chiều 14-2, đoạn đường tỉnh lộ 15 gần ngôi nhà nơi Tuấn ẩn náu vẫn được phong tỏa phục vụ khám nghiệm hiện trường. Việc phong tỏa, khám nghiệm diễn ra từ đêm hôm trước và khu vực tìm kiếm tang vật được mở rộng hàng trăm mét vuông, các thiết bị dò tìm kim loại cũng được mang tới. Phía bên ngoài, rất đông người dân tụ tập theo dõi, livestream vụ việc khiến cảnh sát phải liên tục ra hiệu giải tán. Một số người dân tranh thủ lực lượng chức năng lơ là thì lao xe vào khu vực bên trong để quan sát. Nhiều người cho hay họ ở những tỉnh khác nhưng vẫn cố gắng đến hiện trường để tận mắt quan sát.

Hiện trường Lê Quốc Tuấn nã súng vào nhiều người tại Củ Chi hôm 29-1. Ảnh: N.TÂN Quá trình gây án tới khi bị bắn chết

- Chiều 29-1 (mùng 5 tết), Lê Quốc Tuấn đã giết bốn người, làm ba người bị thương tại sòng bạc Củ Chi rồi cướp khoảng 1 tỉ đồng, hai xe máy, sau đó nghi can Tuấn giết thêm một người khác cướp xe cũng ở Củ Chi trên đường tẩu thoát. - Ngày 30-1, Tuấn được xác định có mặt ở khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi), công an huy động một lực lượng khoảng 600 người vây ráp, truy bắt. - Đêm 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã với Tuấn “khỉ” về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. - Ngày 31-1, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an và Công an Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước…, Bộ đội biên phòng mở rộng địa bàn tìm kiếm, truy bắt Tuấn. - Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã với Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tâm được xác định là người cất giữ khoảng 1 tỉ đồng Tuấn cướp được. Đến ngày 3-2, Tâm ra đầu thú. - Đêm 13-2, cảnh sát đã vây ráp, bắn chết Tuấn tại căn nhà hoang ở ven tỉnh lộ 15, đoạn giáp ranh giữa xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) khi người này chống đối, nã súng vào công an. NGUYỄN TÂN