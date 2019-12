Công an thông tin vụ xương người bị đốt ở huyện Củ Chi

Ngày 3-12, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc người dân phát hiện một số phần nghi xương người bị đốt ở khu vực nghĩa địa trên địa bàn.



Xác nhận với PV PLO, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết qua giám định thì những phần xương thu thập được là xương người. Vụ việc đang được công an TP.HCM điều tra, truy xét.





Hiện trường phát hiện vụ đốt xương người được phát hiện ở nghĩa địa ven đường. Ảnh: NT.

Trước đó, như đã thông tin, 9 giờ sáng 2-12, một người đàn ông trong lúc đi cắt cỏ ngang qua đồng mả ở xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi, TP.HCM) thì tá hỏa phát hiện nhiều bộ phận giống xương người cháy dở trên đống tro tàn nên báo công an.

Công an xã Tân Thạnh Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo với Công an huyện Củ Chi. Công an TP sau đó cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo đại diện Công an xã Tân Thạnh Đông, khu vực phát hiện nằm ven đường Nguyễn Thị Nếp, trong đống tro tàn có một số bộ phận xương cháy dở. Tuy nhiên ban đầu chưa xác định là xương gì. Tất cả mảnh xương đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác giám định.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip nói về vụ việc và khẳng định là một vụ giết người, đốt xác.