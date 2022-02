Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình vừa có thông báo về việc đang điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra ngày 31-1-2022 tại phường 2, quận Tân Bình.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 31-1, chị Phạm Thị Ngọc Nh (sinh năm 1981) ngồi sau xe gắn máy do chồng là anh Phan Huỳnh Đ (sinh năm 1970, cùng ngụ phường 1, quận Gò Vấp) điều khiển.

Lúc này chị Nh có đeo theo một túi xách để đến Sân bay Tân Sơn Nhất về quê.

Khi vợ chồng chị Nh đi đến đoạn đường Trường Sơn (trước cổng ra ga Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, dưới cầu vượt hướng vào ga Quốc nội) thì bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên chở nhau bằng xe gắn máy (không rõ biển số xe) từ phía sau chạy đến ép sát phía bên phải xe vợ chồng chị.

Sau đó, người ngồi sau dùng tay giật chiếc túi xách mà chị Nh đang đeo rồi cả hai chạy thoát về hướng vòng xoay Lăng Cha Cả.

Tài sản bị chiếm đoạt là chiếc túi xách bên trong có một lắc 5 chỉ vàng 9999 trị giá 26 triệu đồng, một chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 9999 trị giá 26 triệu đồng; một chiếc lắc vàng 18K trị giá 2,5 triệu đồng; 2 nhẫn vàng 18K trị giá 6 triệu đồng; một máy tính bảng hiệu Samsung trị giá 6 triệu đồng và 46 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo ai biết thông tin về nghi phạm gây án hoặc chứng kiến việc trên đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tân Bình, số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình; điện thoại: 028.3811.1147; 0902.321.322 gặp ĐTV Nguyễn Hoàng Tấn để cung cấp thông tin.