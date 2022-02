Hai tài xế được phát hiện dương tính với ma tuý đá, tàng trữ mã tấu đã được Đội CSGT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bàn giao cho Công an phường Phú Hữu tiếp tục xử lý.



Một tài xế tàng trữ mã tấu được công an phát hiện và xử lý. Ảnh: TS

Theo đó, sáng 17-2, Đội CSGT Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chất ma tuý, hung khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ đối với các tài xế xe cơ giới lưu thông qua cụm cảng Phú Hữu.

Qua kiểm tra 250 xe ô tô đầu kéo, xe tải và test nhanh 80 tài xế, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Văn C (quê Sóc Trăng) điều khiển xe đầu kéo dương tính với ma túy đá.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế C cho biết do buồn ngủ khi lái xe nên đã sử dụng ma tuý đá và đã sử dụng được hai năm nay. Kiểm tra xe tài xế C, lực lượng chức năng đã thu giữ dụng cụ sử dụng ma tuý đá.



Công an thu giữ dụng cụ sử dụng ma tuý đá của tài xế Nguyễn Văn C. Ảnh: TS

Một tài xế tàng trữ mã tấu trên xe cũng được Đội CSGT phát hiện và lập biên bản bàn giao cho Công an phường Phú Hữu tiếp tục xử lý.

Theo Công an TP Thủ Đức, chuyên đề kiểm tra tài xế sử dụng chất kích thích, tàng trữ hung khí được Công an TP thực hiện thường xuyên.

Gần đây nhất, ngày 10-2, Công an TP Thủ Đức đã kiểm tra và phát hiện hai tài xế dương tính với ma tuý đá tại cụm cảng Long Bình.