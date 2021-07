Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Công an TP.HCM có kế hoạch tập trung đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong sáu tháng cuối năm 2021, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19.



Ứng trực 100% quân số

Xác định nhiệm vụ kép, toàn lực lượng Công an TP.HCM đã được quán triệt là tăng cường đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT, vi phạm chủ trương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Công an TP.HCM huy động 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ này.

Từ 0 giờ ngày 9-7, Công an TP bố trí lực lượng thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại 12 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ và tăng cường lực lượng cho các khu cách ly, phong tỏa, các chốt, trạm kiểm dịch của quận, huyện và TP Thủ Đức.



Công an TP.HCM ra quân chiến dịch đấu tranh, trấn áp, kéo giảm tội phạm, tăng cường phòng chống dịch bệnh. (Ảnh do Công an TP.HCM cung cấp)

Trong mặt trận phòng chống dịch bệnh, lực lượng công an được xác định là tuyến đầu, xung kích, nhất là lực lượng công an cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truy vết, ngăn chặn, khống chế và dập dịch COVID-19.



Các tổ công tác đã kiểm soát 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ: Đo thân nhiệt, kiểm tra các giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 và yêu cầu người tham gia giao thông khai báo y tế điện tử theo mã quét QR riêng biệt.

Ở các địa bàn có số ca F0 nhiều, tất cả các phường đều có lực lượng công an, bảo vệ dân phố… chốt chặn ở các tuyến đường cửa ngõ để kiểm soát lượng người, phương tiện… đảm bảo thực hiện giãn cách.

Bước đầu, trong ba ngày thực hiện giãn cách, lực lượng công an đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch; phối hợp với các lực lượng tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân về thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn.

Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Trên mặt trận đảm bảo ANTT, Công an TP.HCM đổi mới công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, vừa tuần tra, kiểm soát công khai và mật phục vừa kết hợp với triển khai các hoạt động chốt chặn, kiểm soát ở các vị trí trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội, khu vực địa bàn thường xảy ra các loại tội phạm. Công an đặc biệt tập trung đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm chống người thi hành công vụ.

Tại địa bàn quận Bình Tân, ngày 9-7, Dương Văn Quốc và hai đồng phạm cướp giật điện thoại người đi trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) liền bị trinh sát hình sự của quận này bắt giữ.

Ở khu vực vùng ven như huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Bình Tân…, công an cũng triệt phá nhiều băng nhóm xâm phạm sở hữu như trộm, cướp, cướp giật, góp phần giữ vững an ninh khu vực.

Trong các băng nhóm bị bắt giữ có nhóm cướp “nhí” thực hiện hai vụ cướp xe ở xã Thới Tam Thôn và Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) vừa bị công an bắt giữ sau hai ngày truy xét. Trước đó, ngày 2-7, Công an huyện Hóc Môn cũng bắt năm thành viên nhóm cướp ở huyện này.

Trong thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, công an tấn công mạnh vào tội phạm ma túy, cờ bạc, mại dâm, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, “độ xe” và đặc biệt là xử lý mạnh với các vi phạm trên không gian mạng.

Công an xác định sẽ cùng hệ thống chính trị địa phương thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, xử lý hiệu quả tin báo về tội phạm để kịp thời giải quyết hiệu quả ngay từ đầu, không để tội phạm có điều kiện hoạt động.

Công an TP.HCM tăng cường đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ANTT, vi phạm chủ trương của trung ương và TP trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM NGUYỄN THÀNH PHONG

chỉ đạo tại cuộc họp chiều 7-7