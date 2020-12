Công an TP.HCM nói vụ trường gà và công an phường Phú Thọ Hòa

Ngày 21-12, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trả lời một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi về điều tra xung quanh sai phạm xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa.



Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, liên quan đến sai phạm này, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.



Sáng ngày 21-12, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí về một số công tác trong năm 2020 và trọng tâm công việc năm 2021. Ảnh: NT

“Sai phạm này là sai phạm cố ý. Công an TP.HCM đã chủ động thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm. Chúng tôi chủ động xử lý nghiêm để làm gương vì chúng tôi là lực lượng thực thi pháp luật, dù chúng ta rất là đau xót về việc này” – ông Quang nói.

Theo ông Quang, đây là một vi phạm rất lớn, gần như cả một tập thể công an phường vi phạm.

“Công an TP.HCM kiên quyết xử lý. Sai phạm đã rõ rồi là vi phạm trong qua trình xử lý tin báo tố giác tội phạm. Đây là sai phạm chứ không phải thiếu trách nhiệm” – ông Tiếp.

Cũng theo đại tá Quang, liên quan đến trường gà ven Đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 3, quận 6) thì Công an TP.HCM cũng xác định có trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở mà trước hết là Công an phường 3, quận 6, đội cảnh sát hình sự và một số đơn vị khác.

“Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan nhưng trước mắt, Giám đốc Công an TP cũng đã xác định là một số đồng chí có trách nhiệm thì đình chỉ, thay đổi một số vị trí công tác để kiểm tra xử lý trách nhiệm. Với tinh thần xử lý nghiêm, triệt để, không có bao che, qua loa đại khái"- Đại tá Quang thông tin.