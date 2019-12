Công an TP.HCM siết chặt an ninh trong đêm chung kết bóng đá

Ngày 10-12, Công an TP.HCM cho biết qua dự báo, trận chung kết bóng đá nam Seagames 30 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tối 10-12, người dân sẽ xuống đường cổ vũ rất đông.



Theo Công an TP.HCM sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Campuchia tại trận đấu bán kết, rất đông người dân đã xuống đường.

Công an TP.HCM không loại trừ trường hợp các nhóm thanh thiếu niên lợi dụng việc người dân xuống đường chúc mừng đội tuyển Việt Nam để lôi kéo, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Các thế lực thù địch, đối tượng chống đối lợi dụng hoạt động khủng bố, phá hoại ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn thành phố.

Để chủ động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau trận chung kết, Công an TP.HCM đã thông báo đến các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Theo đó, phải thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố, không chỉ riêng khu vực trung tâm thành phố mà các đơn vị lân cận trung tâm và ngoại thành cũng phải chủ động; vừa tạo điều kiện cho người dân thể hiện tình cảm trong trật tự, kỷ cương không để hỗn loạn, gây rối an ninh trật tự vừa phòng ngừa, ngăn chặn không để chạy xe gây rối trật tự công cộng”.

Cùng với đó, rà soát các điểm tổ chức xem trực tiếp bóng đá tập trung, các khu vực, địa bàn tập trung đông người (trung tâm văn hóa, trường học, ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất, quán ăn, quán cà phê…) để chủ động bố trí lực lượng tại chỗ phối hợp không để người đi đường dừng lại trên đường hay tụ tập gây cản trở giao thông; giải quyết ngay tình huống xảy ra và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Đối với những tuyến, khu vực có nguy cơ tụ tập đông người, dễ xảy ra ùn ứ phải bố trí sẵn lực lượng để giải quyết ngay từ đầu.

Rà soát, xác định các khu vực thường xảy ra tụ tập đông người cổ vũ, ăn mừng chiến thắng để bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông; cô lập, hạn chế phương tiện giao thông vào khu vực trung tâm khi cần thiết; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và linh hoạt xử lý tránh tạo thành “điểm nóng” đối với các hành vi manh động, quá khích, trái với thuần phong mỹ tục, sử dụng cờ Tổ quốc tùy tiện gây phản cảm, đập phá, hủy hoại phương tiện, tài sản, hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối an ninh trật tự; phòng ngừa không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Kiểm tra, nhắc nhở, vận động người dân tại các khu dân cư, khu chung cư, các bãi giữ xe xung quanh khu vực đường Nguyễn Huệ thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy. Bố trí xe chữa cháy ứng trực, xử lý tình huống tại khu vực quận 1. Bố trí các tổ tuần tra (có mang theo bình chữa cháy) trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phối hợp dập tắc việc đốt pháo sáng hoặc các hành vi gây cháy khi có phát sinh.

Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau trận các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam; phân công các lực lượng chính trị nòng cốt ứng trực đảm bảo huy động khi có tình huống xảy ra.

CATP cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng trực, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phù hợp thực tế tình hình an ninh trật tự địa bàn đảm trách, sẵn sàng huy động, tăng cường lực lượng xử lý các tình huống phát sinh.

CATP kêu gọi người dân cổ vũ bóng đá một cách văn minh, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, trị an, không tham gia tuần hành cổ vũ gây mất an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố, không có các hành vi quá khích, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.