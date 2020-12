Công an TP.HCM tăng tuần tra vũ trang các địa bàn phức tạp

Công an thông tin các vụ án nóng gần đây • Về vụ án ở IPC và SADECO liên quan ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng cùng 17 đồng phạm khác, theo công an, đây là vụ án khởi tố trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Thượng tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM thông tin tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.TÂN Đến nay xác định 19 cá nhân có hành vi sai phạm, đủ cơ sở xử lý hình sự theo quy định của pháp luật thì Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thay mặt liên ngành tư pháp TP báo cáo các cấp có thẩm quyền về chủ trương xử lý hình sự với các cá nhân nói trên. Đến nay đã khởi tố 19 bị can liên quan đến sai phạm.

• Về vụ bắt ông Diệp Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), bước đầu cơ quan điều tra xác định là ông Diệp Dũng đã lạm quyền, lấy một số tiền để cho vay gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Thanh tra TP đã có thanh tra và có kết luận sai phạm và chuyển cho cơ quan điều tra. • Về vụ sai phạm xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo Công an TP.HCM, sai phạm này là sai phạm cố ý, gần như cả một tập thể công an phường vi phạm. “Công an TP.HCM kiên quyết xử lý. Sai phạm đã rõ rồi là vi phạm trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm. Đây là sai phạm chứ không phải thiếu trách nhiệm” - ông Tiếp nói. • Liên quan đến trường gà ven đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 3, quận 6), Công an TP.HCM cũng xác định có trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở mà trước hết là Công an phường 3, quận 6, đội cảnh sát hình sự và một số đơn vị khác. Trước mắt, một số người có trách nhiệm bị đình chỉ, thay đổi một số vị trí công tác để kiểm tra, xử lý trách nhiệm.