Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đây là vụ án đau lòng, trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm hành vi phạm tội khác sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh.



Giám đốc Công an TP. chỉ đạo xử lý điểm

Ngày 31-12, tại Công an TP.HCM, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã có những thông tin về kết quả điều tra, xử lý ban đầu trong vụ việc bé gái 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn.



Công an TP.HCM đã thông tin về vụ việc bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong ở Bình Thạnh. Ảnh: MT

Theo thượng tá Đạt, sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Trang hôm 28-12 và trong đêm 30-12 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ con cái.

Thượng tá Đạt cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xác dịnh rõ hành vi hai người này nhằm thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo.



Thượng tá Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã thông tin cho báo chí một số thông tin ban đầu của vụ án. Ảnh: MT

“Quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở, bằng chứng thì Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh sẽ chuyển hóa tội danh. Hiện cần điều tra thu thập chứng cứ để đảm bảo đúng người đúng tội, đúng tội danh, hành vi của đối tượng” – ông nhấn mạnh.

Trưởng Công an quận Bình Thạnh cũng cho biết, Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm với hành vi của các đối tượng trong vụ việc này.

“Không chỉ riêng vụ này mà tất cả các hành vi, các loại đối tượng có tính chất bạo hành thì quan điểm của cơ quan điều tra là xử lý thật nghiêm” – thượng tá Đật nói.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đây là vụ việc đau lòng. Ảnh: MT

Tại buổi gặp mặt với báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, Công an TP.HCM thống nhất tập trung điều tra, củng cố hành vi, chứng cứ để làm vụ án điểm.

“Công an quận Bình Thạnh sẽ tập trung điều tra, truy tố để xử lý nghiêm nhằm cảnh tỉnh răn đe chung cho toàn xã hội, không thể để tình trạng như vậy xảy ra với bất kỳ một ai” – ông nói và cho biết trong quá trình điều tra, nếu công an phát hiện thêm tài liệu chứng cứ thể hiện tội danh khác thì xử lý thêm về tội danh đó.

Một vụ án đau lòng

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM vụ việc xảy ra tại quận Bình Thạnh là một sự kiện đau lòng. “Sau khi xảy ra, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quận Bình Thạnh quyết liệt trong việc xử lý” – ông nói.



Người thân và cư dân đã tổ chức lễ tưởng nhớ bé gái Ảnh: NT

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, sau vụ việc, cần gióng lên hồi chuông về các vụ việc như thế, có các giải pháp về xã hội phòng ngừa, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền của trẻ em.

“Cơ quan báo chí giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu biết về các hành vi vi phạm pháp luật” – ông nói.

Cùng chung quan điểm, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cũng nói về một trong những nguyên nhân gây ra vụ việc.

Đầu tiên là yếu tố ly hôn giữa cha mẹ, bé NTVA - 8 tuổi được cha nuôi và ở với bà Trang. Bà trang với bố ruột của bé chỉ cặp với nhau sống chung, không có ràng buộc về pháp luật.

Bên cạnh đó, thượng tá Đạt cũng nói về trách nhiệm quan tâm đến cháu VA của các bậc ông, bà, người thân.

“Thứ ba là mối quan hệ, giao lưu cộng đồng. Hiện trường là căn hộ cao cấp, kín, thời điểm dịch bệnh COVID-19, người dân cách ly tại nhà, người cách ly người. Thời điểm xảy ra vụ việc dù đã hết giãn cách nhưng ảnh hưởng của dịch vẫn còn, đa số người dân ít tiếp xúc, quan tâm đến hàng xóm” – ông Đạt nói.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết cần nâng cao biện pháp tuyên truyền nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho người dân.

“Kể cả ông Thái là cha ruột của bé, hiểu biết rất yếu, chậm hiểu biết” – thượng tá Đạt nói và cho biết bên cạnh đó cần nâng cao sự giám sát cẩu hệ thống chính quyền, hội phụ nữ, trẻ em. Ngoài ra, tại các chung cư cũng cần gia tăng lực lượng bảo vệ, nắm tình hình, báo cáo địa phương xử lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.