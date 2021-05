Chiều 30-5, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) công bố hình ảnh cắt từ video camera an ninh để truy tìm kẻ giả danh công an để cướp tài sản.



Hình ảnh nghi phạm cắt từ video clip.

Trưa 29-5, anh LQT (19 tuổi) và VVH (17 tuổi, cùng trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông) ngồi ăn chân gà tại một quán thì một người khoảng 30-35 tuổi đi xe máy đến trước cửa, nói với T. và anh H. “Anh là công an đây, nhà em đi theo anh”.

Nghe vậy, T. và H. tưởng thật nên đã lên xe máy Yamaha Exciter ch o người này chở ra khu vực bãi tha ma ở xã Bồng Khê.

Tại nghĩa trang, người này dừng xe, yêu cầu hai thanh niên đưa điện thoại, tiền để kiểm tra vì liên quan đến một vụ trộm.

Người này cũng yêu cầu mở mật khẩu điện thoại, thoát icloud.

Anh T. và H. đưa điện thoại iPhone 6s và điện thoại oppo cùng số tiền 535.000 đồng cho người nêu trên. Kẻ này chở anh T. và H. quay lại trước quán rồi phóng xe chạy đi.

Qua lời khai của anh T và H. cùng camera quay lại cho thấy, kẻ trên da đen, mặc áo sơ mi bò màu xanh, quần bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen.

Công an huyện Con Cuông thông báo người dân phòng ngừa, đồng thời, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về đối tượng nêu trên.

Nếu người dân nào cung cấp được thông tin dẫn đến bắt giữ được đối tượng, Công an huyện Con Cuông sẽ thưởng số tiền 5.000.000 đồng.