Công an vào cuộc thông tin 'nữ sinh tên Diễm My bị bắt cóc'

Ngày 16-12, Công an phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP.HCM) vẫn đang làm việc với gia đình ông Võ Văn Thắng (SN 1973, là cha ruột của Võ Thị Diễm My, ngụ phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) trước các thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc My bị bắt cóc, ép uống thuốc độc.



Ông Thắng, cha ruột của My, cho biết gia đình bức xúc khi sự việc xảy ra với con gái. Ảnh: NT

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin việc em Võ Thị Diễm My bị bắt cóc, ép uống thuốc... và kêu cứu cộng đồng mạng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Thắng cho biết gia đình rất khốn khổ vì thời gian qua bị áp đặt nhiều thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Theo ông Thắng, đầu năm 2019 con gái ông (đang là sinh viên năm 3 một trường đại học ở TP.HCM) đột nhiên muốn đi tu rồi bỏ nhà đi. Đến khoảng tháng 9-2019, con ông mang theo một chiếc xe tay ga cùng một số tiền lớn xuống Long An và không thấy trở về nhà. Gia đình đã trình báo Công an phường Bình Hưng Hòa A và được lập hồ sơ về việc mất tích của con gái.

Ông Thắng cho rằng những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua bắt nguồn từ việc gia đình ông đi tìm con gái tại Long An và có xảy ra xô xát với một số người tại nơi con gái ông ở.

Gia đình đã gửi nhiều đơn thư lên các cấp chính quyền ở Long An và con gái ông được Công an huyện Đức Hòa bàn giao cho gia đình hôm 12-12. "Hiện tâm lý của Diễm My chưa thực sự ổn định nhưng em vẫn ăn uống thịt cá bình thường, sức khỏe tiến triển hơn trước rất nhiều" - ông Thắng cho hay.

Còn theo Công an phường Bình Hưng Hòa A, đơn vị đã nắm bắt được các thông tin trên mạng xã hội và đã đến làm việc cùng gia đình, bên cạnh đó cũng cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực.