“Chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội…”. Báo cáo tại Hội nghị sơ kết chủ trương xây dựng Công an xã , thị trấn chính quy trên toàn quốc vừa diễn ra nêu như trên.



Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị và Luật Công an nhân dân năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” trên phạm vi toàn quốc.

Lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, triển khai toàn diện các nội dung công tác một cách bài bản, qua đó đã tạo nên một luồng gió mới về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Lực lượng công an xã chính quy là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân đảm bảo tiến độ...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy vững mạnh về tất cả các mặt để đủ sức nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phục vụ cho việc ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là mọi người dân đều có cuộc sống bình an, hạnh phúc, an toàn ngay tại nơi cư trú của mình.

Công an các đơn vị, địa phương phải xác định mục tiêu, yêu cầu chung là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức bảo đảm an ninh trật tụ ở cơ sở…

Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các đơn vị, điển hình được Công an các địa phương lựa chọn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng công an cấp xã với chủ đề: Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn, an dân tại địa bàn cơ sở, bắt đầu từ 1-6-2021 đến 1-6-2022.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ tặng 136 tập thể và 74 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc.