Công an xử lý các xe đón trả khách ở cây xăng ga Sóng Thần

Chiều 4-3, lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã xử lý nhiều trường hợp xe khách đón trả khách tại cây xăng ga Sóng Thần.



Khi chiếc xe khách vào cây xăng đón trả khách, lực lượng công an ngay lập tức có mặt để xử lý. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, rất đông người dân có nhu cầu di chuyển sang các tỉnh khác vẫn tới cây xăng này để chờ xe. Trong buổi chiều, lác đác vài chiếc xe khách vào cây xăng đón trả khách.

Khi phát hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự ngay lập tức có mặt xử lý. Một mặt giải tán người dân tụ tập chờ xe, mặt khác yêu cầu tài xế xe khách xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Các tài xế xe khách đều biện minh là ghé vào đổ xăng nhưng thực chất là đón trả khách tại đây. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện một số xe khách không chạy đúng tuyến.



Tài xế xe biện minh là cho xe vào đổ dầu. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển số tỉnh Gia Lai đi vào cây xăng này. Qua kiểm tra, chiếc xe này chạy tuyến bến xe Sơn Hải (Nghệ An) đi bến xe Bến Cát (Bình Dương).

Tuy nhiên, chiếc xe này lại di chuyển vào cây xăng ga Sóng Thần để đón trả khách. Lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt về hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Sau khi thấy lực lượng công an tăng cường tuần tra, những chiếc xe khách khác đều không ghé vào “đổ xăng” như trước.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Công an TP Dĩ An đã mời lên làm việc và lấy lời khai đối với Nguyễn Thanh Hoài (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lâm (48 tuổi, quê An Giang) để làm rõ về việc tổ chức biến cây xăng thành bến cóc, thu tiền.







Lực lượng công an giải tán nhóm người chờ đón xe ở cây xăng. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài “Biến cây xăng thành bến cóc để thu tiền ở ga Sóng Thần” phản ánh nhóm người nói trên mặc nhiên thu tiền bến bãi của nhiều xe khách dịp Tết Nguyên đán.

Sau khi báo phản ánh, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo công an TP Dĩ An ngay sau khi nhận được chỉ đạo, lãnh đạo công an TP đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an phường An Bình vào cuộc điều tra xử lý nghiêm, theo đúng quyết định của pháp luật theo thông tin mà báo phản ánh.