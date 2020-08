Công nhận Liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ' hy sinh ở TP.HCM

Ngày 17-8, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng Tổ quốc ghi công và công nhận Liệt sĩ cho anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định).

“Hôm 27-7 vừa rồi, bằng Tổ quốc ghi công đã được trao tặng cho hai gia đình hiệp sĩ” – người này xác nhận.

Đây là hai “hiệp sĩ” đã hy sinh trong vụ bắt băng trộm xe SH trên đường Cách mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) xảy ra vào ngày 13-5-2018.



Hiện trường hai "hiệp sĩ" bị trộm đâm tử vong trên đường Cách Mạng Tháng 8. Ảnh: HT

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với hai “hiệp sĩ”.

Đây là việc ghi nhận ghi nhận thành tích của hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi đã hy sinh trong vụ bắt băng trộm xe SH trên đường Cách mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) ngày 13-5-2018.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH, đơn vị đang làm các thủ tục để địa phương ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo quy định. Riêng một người có con hiện ở TP.HCM thì Sở ra quyết định cho hưởng trợ cấp đến năm 18 tuổi.

Liên quan vụ án này, trước đó, TAND TP.HCM đã đưa hai bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) ra xét xử về tội giết người.

VKS đề nghị tuyên phạt Tài án tử hình về tội giết người, 1-2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 6-7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt Tài bị đề nghị là án tử hình.

Phú bị đề nghị xử phạt chung thân về tội giết người, 1-2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 6-7 năm tù về tội trộm cắp, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Tài tử hình và Phú án chung thân như đề nghị của VKS. Ngô Văn Hùng bị phạt bốn năm tù và Trịnh Thị Như 12 tháng tù treo cùng về tội che giấu tội phạm.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả hai đều có tiền án về tội danh này và mới mãn hạn tù hồi đầu năm 2017. Ra tù, Tài và Phú gặp nhau, bắt cặp thực hiện nhiều phi vụ.

Chiều tối 13-5, Tài rủ Phú mang theo nhiều "đồ nghề" chạy qua nhiều tuyến đường tìm "mồi".

Cùng lúc này, nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài phát hiện hai người này có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Phát hiện chiếc xe SH đậu trước cửa hàng 248C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) không người trông coi, Tài và Phú quyết định lấy trộm. Trong khi Tài tiếp cận chiếc xe, Phú cầm lái rồi chạy vòng qua phía bên kia đường đứng chờ.

Bẻ được khóa xe, Tài định lên xe tẩu thoát thì anh Trần Văn Hoàng chạy tới tông vào khiến Tài ngã ra đường.

Ngay lúc này, anh Hoàng cùng các anh Thôi, Nam, Tuyên xông vào khống chế Tài. Để thoát thân, Tài đã rút con dao giấu trong người đâm loạn xạ khiến anh Thôi, Nam tử vong tại chỗ, còn anh Hoàng bị trọng thương.

Phát hiện Phú đang bị anh Quý và anh Huy khống chế, Tài liền chạy tới đâm hai người này rồi lên xe cho Phú chở đi.

Phú về nhà ngủ, còn Tài về phòng trọ thay quần áo dính máu rồi giấu hung khí gây án.

Sau đó, Tài gọi điện thoại cho Ngô Văn Hùng xin ở nhờ vài hôm. Khi nghe thông tin về vụ đâm chết người, Hùng hỏi Tài có phải là người gây án thì Tài thừa nhận và xin ở lại vài hôm. Vợ chồng Hùng đồng ý.

Qua điều tra truy xét, đến 20 giờ ngày 14-5, công an đến bao vây nhà Hùng và bắt giữ Tài. Phú cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Quá trình điều tra, Tài và Phú còn khai nhận trước đó đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy.