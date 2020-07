Công ty này xì khí amoniac, công ty khác bị họa

Ngày 26-7, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.Cần Thơ đã có báo cáo chi tiết về tình hình công nhân Công ty TNHH Kwong Lung - Meko bị ngộ độc khí ammoniac.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 26 ngày 24-7, Công ty Kwong Lung - Meko (Phân xưởng 2) đang hoạt động thì công nhân ở Xưởng may áo (3 tầng) hít phải mùi lạ giống mùi amoniac rất đậm đặc và 5 người bị ngất xỉu. Thời điểm này xưởng may áo có 278 công nhân làm việc. Xưởng may này nằm tiếp giáp với Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương. Khi phát hiện sự cố, Công ty đã cho toàn bộ công nhân ngưng làm việc và sơ tán ra bên ngoài khuôn viên công ty.



Công ty TNHH Nam Phương nơi xảy ra sự cố rò rỉ khí làm lạnh khiến hàng chục công nhân công ty khác ngộ độc. Ảnh: HD

Nắm được sự việc, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ công ty xử lý sự cố.

Nguyên nhân được xác định ban đầu là do Công ty Nam Phương xảy ra sự cố máy nén số 1 hở ron nắp cu-lat làm cho khí amoniac thoát ra ngoài rất nhiều.

Do vị trí máy nén nằm phía bên ngoài nhà xưởng và nằm cạnh vách của Công ty Kwong Lung - Meko, theo hướng gió đã phát tán qua phân xưởng sản xuất của công ty này làm cho công nhân hít phải và gây ngộ độc. Thời điểm này Công ty Nam Phương có khoảng 35 công nhân đang làm việc nhưng không bị ảnh hưởng. Khoảng 18g30 phút cùng ngày, công ty đã xử lý khắc phục xong sự cố.

Đến sáng 25-7, không còn mùi nên các công nhân Công ty Kwong Lung - Meko trở lại làm việc bình thường. Nhưng đến 8 giờ, một số công nhân đã làm việc tại ca tối hôm qua có dấu hiệu bị mệt, ói, khó thở và ngất xỉu.

Ngay lập tức những người này được đưa đến các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn cấp cứu. Tổng cộng có 58 người được đưa đi sơ cấp cứu.



Vị trí xì khí amoniac. Ảnh HD



Xưởng may áo của Công ty Kwong Lung - Meko tiếp giáp với nơi rò rỉ khí amoniac. Ảnh: HD

Nguyên nhân được xác định ban đầu do các công nhân làm ngày 24-7, có hít phải một lượng khí amoniac nhưng chưa có dấu hiệu biểu hiện bất thường và do khả năng chịu đựng của từng người mà đến sáng 25-7 mới xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Trước tình hình này, Ban cũng đã yêu cầu Công ty Kwong Lung - Meko tiếp tục cho tất cả công nhân giải tán nghỉ, ra về.

Về phía Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần thơ cũng đã mời Tiểu đoàn Hóa học 893 (Bộ Tham mưu Quân khu 9) đến kiểm tra, đo đạc hiện trường và khử độc tại các nhà xưởng sản xuất của Công ty Kwong Lung - Meko. Qua kết quả kiểm tra cho thấy có nồng độ khí amoniac tại các nhà xưởng ở dưới ngưỡng cho phép và không còn khả năng gây độc.



Các công nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: HD

Tuy nhiên tại Công ty Nam Phương thỉnh thoảng vẫn còn mùi phát sinh ra bên ngoài do chưa khắc phục triệt để; mức độ rò rỉ và phát tán khí amoniac ra môi trường rất cao và vượt ngưỡng cho phép. Ngay lập tức, Ban Quản lý và các Sở, ngành đã yêu cầu Công ty ngưng hoạt động hệ thống làm lạnh và khắc phục ngay sự cố rò rỉ này.

Đến sáng 26-7, Xưởng may áo của công Kwong Lung vẫn ngưng hoạt động hoàn toàn; vẫn còn 26 công nhân được điều trị tại các bệnh viện, sức khỏe ổn định và đang phục hồi.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ dự kiến chủ trì tổ chức cuộc họp vào ngày 27-7 mời các Sở, ban ngành có liên quan, Công ty Kwong Lung Meko và Công ty Nam Phương để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự cố.