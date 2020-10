Công ty nghi lừa tuyển lao động ở Thủ Đức ngưng hoạt động

Chiều ngày 8-10, Công ty TNHH AN Việt An ở địa chỉ 89A, đường số 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức dán thông báo "tạm ngưng hoạt động" ở cổng.

Đây là công ty mà Pháp Luật TP.HCM liên tiếp có bài phản ánh về việc mạo danh các công ty như Family Mart, Coop Food, Lotte Cinema, CGV… tuyển dụng và thu phí nhưng lại không cung cấp được việc làm.



Bảng thông báo tam ngưng hoạt đông dán ở cổng ra vào. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo quan sát của chúng tôi, ở khu vực bên trong có một số người nhưng không mặc đồng phục như ghi nhận những ngày trước đó. Lực lượng bảo vệ cũng không còn túc trực.

Một số người tụ tập trước cổng công ty nhưng khi thấy cửa đóng kèm bảng thông báo đã lần lượt quay về.

Vào chiều 7-10, một số sinh viên đến đăng ký xin việc đều bị nhân viên công ty từ chối và yêu cầu ra về với lý do "tạm ngưng tuyển dụng".

Với các trường hợp đến đòi lại tiền, một số được trả lại nhưng một số đươc hẹn vào một thời điểm khác.



Nhiều nạn nhân tập trung ở trụ sở công ty sau khi công ty này thông báo tạm ngưng hoat động. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một sinh viên đến trước công ty đòi tiền cho hay: "Tôi đến công ty đòi tiền thì thấy thông báo tạm ngừng hoạt động. Gọi vào số điện thoại trên bảng thông báo thì họ hẹn là công ty đang họp, vài ngày sau trả tiền".

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ công an phường Tam Bình cho hay: “Hiện tại công ty thiếu một số giấy tờ nên bị yêu cầu đóng cửa, khi nào có đủ giấy tờ thì tiếp tục hoạt động. Việc tạm ngưng hoạt động do công an phường yêu cầu, đến khi nào có đủ hồ sơ thì tiếp tục có các đánh giá khác”.

Trước đó, ngày 21-9, báo Pháp Luật TP.HCM có các bài “Bẫy lừa tuyển dụng nhan nhãn trên mạng”, phản ánh về tình trạng công ty TNHH AN Việt An có dấu hiệu lừa đảo khi thu phí tuyển dụng lao động.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, công an phối hợp cùng UBND phường Tam Bình đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu công ty cung cấp các thông tin rõ ràng trong hợp đồng và treo các biển cảnh báo yêu cầu người xin việc thận trọng...