CSGT Đồng Nai truy bắt xe ben nghi gắn biển đỏ giả

Chiều 8-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Hóa An (TP Biên Hòa) tạm giữ xe tải ben chở đá mang biển số đỏ quân đội, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chở quá khổ, quá tải.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1K, đoạn gần trạm thu phí, thuộc địa bàn phường Hóa An (TP Biên Hòa).

Tại đây, tổ công tác phát hiện một xe tải ben chở đá, mang biển số đỏ KP-2630, có nhiều dấu hiệu chở quả khổ, quá tải, không bảo đảm an toàn giao thông.



CSGT yêu cầu dừng xe nhưng tài xế đã bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip Lúc này, tổ lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà lái xe bỏ chạy về hướng cầu Hóa An. Lực lượng CSGT truy đuổi được khoảng 400 m thì lái xe điều khiển xe rẽ trái vào đường hẻm.

Tại đây, do hẻm cụt nên lái xe đã đổ toàn bộ số đá trên xe xuống đường và rời khỏi hiện trường, bất chấp yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Hóa An đã có mặt phối hợp Tổ CSGT tạm giữ xe tải ben, truy tìm lái xe và chủ xe, đồng thời dọn số đá trên đường, bảo đảm lưu thông của người dân.

Về việc xe tải ben biển số màu đỏ mang số hiệu KP-2630, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nghi vấn đây là biển số giả xe quân đội nên đã liên hệ với đơn vị liên quan của Quân khu 7, xác minh, làm rõ.