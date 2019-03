CSGT 'khổ' vì xe ben làm rơi bùn, đá rồi 'tẩu thoát'

Tối ngày 22-3, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng PC08) phát hiện đá sỏi vương vãi trên làn đường xe máy ở Quốc lộ 1 (đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12) và không rõ do xe tải hay ba gác nào gây ra. Lượng đá này kéo dài đến hơn 20m. Lúc này, nhiều người đi đường do không để ý có sỏi, chạy hơi nhanh nên bị trượt té. May sao chưa có trường hợp nào nguy hiểm. CSGT phải chạy vào nhà dân gần đó mượn xẻng, chổi, rổ, thùng giấy,… để thu dọn số đá sỏi này, Nhiều bà con xung quanh cũng đến để hỗ trợ lực lượng chức năng, thu dọn số đá sỏi này. Sáng ngày 27-2, khi Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng PC08) phát hiện có một dãy bùn đất rơi vãi trên mặt đường kéo dài hơn 50m trên tuyến đường Tỉnh lộ 8 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Lúc này, những vệt bùn đất non còn ướt nên rất trơn trượt, gây ùn tắc giao thông và dễ dẫn đến trượt té, tai nạn cho người dân di chuyển qua khu vực này. Vì vậy, lập tức, CSGT Tây Bắc đã nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện né tránh khu vực trơn trượt. Đồng thời cùng người dân dùng xẻng và xe cút kít, vận chuyển bùn đất đến khu vực khác.