CSGT liều mình cứu người vụ Mercedes cháy ngùn ngụt

Nữ tài xế đã ra trình diện Liên quan đến vụ tai nạn, nữ tài xế điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn liên hoàn đã ra cơ quan công an trình diện. Danh tính người này được xác định là VTHT (48 tuổi, trú tại Hà Nội). Công an quận Cầu Giấy cho hay chiếc ô tô gây tai nạn bước đầu được làm rõ mang nhãn hiệu Mercedes GLC 250, màu đen. Nạn nhân đi xe máy tử vong là nữ, khoảng 25 tuổi. Các phương tiện trong vụ tai nạn đều bị cháy rụi nên công an sẽ tiến hành cà số khung, số máy để xác định biển số.