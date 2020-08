Cục trưởng C04 nói về vụ ma túy cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Ngày 14-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.



Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, chia sẻ thông tin về một số vụ án lớn mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá thành công. Điển hình là chuyên án mang bí danh A720P, liên quan đến cựu cảnh sát người Hàn Quốc.



Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: TP

3 giai đoạn phá án, bắt 24 người

Theo Đại tá Viện, Kim Soon Sik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị sa thải do vi phạm kỷ luật.

Kim sang Việt Nam du lịch và có quan hệ tình cảm với HTHT, là giám đốc một công ty xuất khẩu có trụ sở tại Thủ Đức, TP.HCM. Đây cũng là công ty được Kim lợi dụng làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển.

Sau khi xác định đường dây ma túy do Kim cầm đầu, rạng sáng 19-7, tại cảng Cát Lái, C04 phối hợp với các lực lượng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với một container vừa khai báo thủ tục hải quan, chuẩn bị được đưa xuống tàu biển xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc.

Khám xét 10 kiện đá hoa cương trọng lượng khoảng 28 tấn, công an phát hiện, thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40 kg) cất giấu bên trong bốn kiện đá.

Tiếp đó, Ban chuyên án chỉ đạo sáu tổ trinh sát khống chế, bắt giữ năm nghi phạm tại các địa điểm khác nhau ở TP.HCM (hai người Hàn Quốc, hai người Trung Quốc và một người Việt Nam).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã từng vận chuyển năm lô hàng đá hoa cương sang Hàn Quốc, trong đó có ba lô hàng chứa ma túy.

“C04 lập tức trao đổi thông tin “nóng” với lực lượng chức năng của Hàn Quốc để xác minh, thu giữ các lô hàng ma túy mà các nghi phạm đã vận chuyển trót lọt” – Cục trưởng C04 cho hay.

Đến nay, sau ba giai đoạn phá án, C04 đã bắt giữ 24 nghi phạm tại các địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang…. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin và nhiều tài sản liên quan vụ án.



Ma túy được các nghi phạm giấu trong các kiện đá hoa cương.

“Ông trùm” đang ở Campuchia

Đại tá Nguyễn Viện Văn thông tin thêm, manh mối phát hiện đường dây ma túy do Kim Soon Sik cầm đầu là từ lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, các đơn vị của hai bên phối hợp cùng nhau triệt phá.

Đáng chú ý, theo “bật mí” của Cục trưởng C04, đây là lần đầu tiên cơ quan công an khám xét khẩn cấp một lô hàng tại cảng đã khai báo hải quan và được niêm phong kẹp chì.

“Thời điểm khám xét, một số đơn vị muốn mời chủ lô hàng tới chứng kiến việc mở niêm phong, nhưng chúng tôi đã kiên quyết thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp” – Đại tá Viện kể.

Cũng theo ông Viện, sự quyết liệt chính là mấu chốt thành công của chuyên án này. Bởi thời điểm “cất lưới”, Kim đã chuẩn bị vé máy bay về Hải Dương thăm bạn gái, rồi sau đó bay sang Hàn Quốc. Nếu không bắt được Kim, lô hàng sẽ thành vô chủ.

Một điều đặc biệt, Đại tá Nguyễn Văn Viện chính là người trực tiếp hỏi cung Kim Soon Sik. Ban đầu, khi được hỏi từng công tác trong lực lượng cảnh sát, Kim đã phủ nhận. Tuy nhiên, Cục trưởng C04 thông báo đã làm việc với phía cảnh sát Hàn Quốc về thông tin trên, Kim mới thừa nhận.

Trong vụ án này, các nghi phạm sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, đánh vào tâm lý ngại kiểm tra của cơ quan chức năng. Một lô đá gồm 10 kiện, ma túy sẽ được xếp vào giữa kiện thứ tư và dán silicon. Với độ dày như vậy, thiết bị soi chiếu hiện tại của hải quan không thể phát hiện.

“Lực lượng cảnh sát cơ động của công an và đặc nhiệm của biên phòng đã rất vất vả để tháo dỡ 28 tấn đá, kiểm tra bên trong” – ông Viện nói.

Đáng chú ý, đường dây ma túy liên quan đến Kim Soon Sik là một nhánh trong chuyên án được C04 thành lập từ năm 2019. Kẻ cầm đầu được xác định tên Vũ, hiện đang ở Campuchia.

Cục trưởng C04 cho hay do quy định quốc tế nên lực lượng Công an Việt Nam không thể sang Campuchia bắt Vũ. Cơ quan chức năng sẽ phát lệnh truy nã quốc tế đối với “ông trùm” này.

Nhiều đường dây tinh vi, xảo quyệt bị triệt phá Từ 15-7 đến 14-8, C04 chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ bảy vụ, 33 nghi phạm (bốn nghi phạm là người nước ngoài); thu giữ 36 kg heroin, 166 kg và hơn 4.300 viên ma túy tổng hợp; thụ lý điều tra 11 vụ án với 61 bị can. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung triển khai có trọng tâm, đánh trúng các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy phức tạp, xuyên quốc gia. Trong số này, có chuyên án kẻ cầm đầu là người nước ngoài hoặc câu kết với người Việt Nam ở trong nước; thành lập công ty “bình phong”, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển ma túy. Lực lượng cũng đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lợi dụng các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí vi phạm các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19…