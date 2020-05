Cung cấp thông tin Alibaba Newtimes City Thắng Hải cho CQĐT

Ngày 17-5, nguồn tin của PLO cho biết UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã có văn bản yêu cầu Phòng TN&MT huyện tham mưu về thông tin thửa đất thực hiện dự án “ma” Alibaba Newtimes City Thắng Hải của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba để cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.



Dự án Alibaba Thắng Hải được vẽ trên giấy rất hoành tráng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản đề nghị UBND huyện Hàm Tân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến dự án “ma” nói trên mà đơn vị này đang điều tra làm rõ.

Theo UBND huyện Hàm Tân, qua kiểm tra của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, khu đất này trồng cây keo lá tràm, đang khai thác, chưa có tác động gì đến việc san lấp mặt bằng. Đầu năm 2019, ông Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc Công ty Alibaba (SN 1989, trú xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) nhận chuyển nhượng lại của ba gia đình hộ dân. Ông Lĩnh là em ruột của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Đây chỉ là khu rừng trồng keo lá tràm chưa hề có thủ tục nào về chuyển đổi mục đích sang đất ở. Thế nhưng từ tháng 5-2019, thông tin về dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải được quảng cáo rầm rộ với những phối cảnh bắt mắt và được "nổ" là Singapore thu nhỏ trong lòng Bình Thuận. Trung tuần tháng 6-2019, Công ty Địa ốc Alibaba đã tổ chức lễ mở bán dự án này tại TP.HCM, thu hút rất đông người tham gia.



Dự án thực chất chỉ là rừng keo lá tràm.

Theo giới thiệu, Alibaba Newtimes City Thắng Hải có diện tích 35 ha được phân ra hơn 1.800 nền, có sổ hồng riêng với giá 1,9 triệu/m2. Gần đây, công ty này còn tổ chức rất nhiều đợt đưa khách hàng đến nơi được cho là dự án và có khá nhiều khách hàng đã xuống tiền, ký kết hợp đồng.



Tháng 8-2019, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản liên quan đến trách nhiệm xử lý một số dự án bất động sản “ma” trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận các cơ quan chức năng chưa nhận được văn bản nào liên quan đến chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng dự án của Công ty CP Địa ốc Alibaba, trụ sở số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Do đó, việc Công ty CP Địa ốc Alibaba rao trên mạng phân lô, bán nền “dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận là không đúng thực tế và không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở.

UBND xã Thắng Hải đã treo biển để cảnh báo các hộ dân cảnh giác, không bị mắc lừa việc mua bán đất nền tại xã Thắng Hải của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Ngày 18-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) đã thực hiện bắt giam Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc Công ty Alibaba, người đi mua và rao bán dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.



Nhân viên Alibaba đưa khách hàng tham quan "dự án ma".

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ ra các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt.

Ngày 24-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tính đến tháng 5-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó đã bắt giam 13 bị can, hai bị can khác đước áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

13 bị can bị bắt giam gồm: Trương Chí Linh (quê An Giang, tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk, giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kinh Thắng (kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land), Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).



UBND xã cắm bảng cảnh báo.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM khởi tố thêm Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em ruột Luyện và Lĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước đó Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội rửa tiền.



Công an TP.HCM khởi tố bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị khởi tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.

Được biết sau thời gian điều tra, đến nay đã có gần 4.000 người bị hại làm đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.800 tỉ đồng. Để đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, Công an TP.HCM đang tiếp tục kêu gọi người dân nếu là nạn nhân của Alibaba thì nên làm đơn tố cáo.