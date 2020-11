Cùng cháu đi 'trả thù', chú bị chém

Ngày 11-11, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Đủ (30 tuổi) và Huỳnh Văn Tài (31 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Huỳnh Văn Đủ và và Huỳnh Văn Tài. Ảnh: QM

Thông tin ban đầu, vào tối 20-5, Tài và Đủ nhậu nhà người quen ở địa phương thì ĐE (31 tuổi) đứng ngoài đường chửi thề do hai bên có mâu thuẫn trước đó. Đủ và Tài đến khuyên nhưng ĐE vẫn chửi và thách thức đánh nhau. Lúc này Tài đánh ĐE té rồi bỏ về nhà.

ĐE về kể lại chuyện mình bị đánh cho chú ruột là NTH nghe, sau đó ông H. kể lại cho ông NVK (là cha ĐE). Biết con bị đánh, ông K. cầm chai thủy tinh và ống tuýp bằng kim loại rồi cùng ĐE và ông H. đi đến chỗ nhậu tìm Tài.

Tài và Đủ sau khi về thì phát hiện bỏ quên đồ tại nơi nhậu nên quay lại tìm. Sợ bị trả thù, Tài nhặt dao mang theo. Khi sắp đến nơi thì Đủ và Tài bị nhóm của ĐE chặn đánh. Trong lúc ẩu đả, Đủ dùng dao chém ông H. gây thương tích 16%.