Ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Nguyễn Duy Khang (19 tuổi, ngụ ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận), Trần Hùng Dũng (36 tuổi, ngụ khóm 6, phường 4) để điều tra tội cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều 9-8, ông Đoàn Văn Đức (ngụ ấp Vĩnh Trường) đang trong chuồng vịt thì nghe có tiếng xe máy chạy đến. Ông Đức vừa ra xem thì bị một nhóm người cầm dao tự chế xông đến đe dọa rồi bắt 18 con vịt đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Châu Thành cùng Công an xã Hòa Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác minh, công an nghi vấn Nguyễn Phú Nghĩa (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận) khả nghi. Ngay trong đêm, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà Nghĩa thì phát hiện một nhóm gồm Khang, Dũng, Lý Xuân Hương (55 tuổi, tạm trú ở ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận), ĐQT (12 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận) đang tụ tập. Riêng Nghĩa đã bỏ trốn.



Nhóm người tụ tập làm thịt vịt cướp được nấu cháo. Ảnh: HG



Số vịt còn lại công an thu giữ. Ảnh: HG

Công an đã thu giữ lại được 15 con vịt, 3 con đã những người này làm thịt nấu cháo.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, Khang và Dũng có liên quan trực tiếp đến hành vi cướp tài sản, thu giữ 15 con vịt (3 con vịt đã bị các đối tượng làm thịt, nấu cháo).

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.