Cướp giật quận 3 lọt lưới hình sự đặc nhiệm thành phố

Vụ cướp giật vừa xảy ra chiều 19-5, tại phường 4, quận 3.



Huỳnh Văn Hận.



Ngày 20-5, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản, bàn giao tang vật cùng nghi can Huỳnh Văn Hận (21 tuổi, quận 8) cho công an quận 3 để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 19-5, tổ tuần tra Đội 3 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy Yamaha Exciter có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.



Phương tiện thu giữ tại cơ quan điều tra.

Đúng như dự đoán, khi tới đường số 2, cư xã Đô Thành, phát hiện một thanh niên đang đứng bấm điện thoại, Hận lái xe áp sát giật phăng điện thoại trên tay con mồi, rồi tăng ga tẩu thoát.

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, nhiều người chứng kiến nhưng không ai kịp phản ứng. Cứ ngỡ đã ăn hàng thành công, Hận không ngờ mọi hành vi đều rơi vào tầm ngắm trinh sát đặc nhiệm trước đó. Tổ tuần tra ngay lập tức truy đuổi bắt quả tang Hận cùng phương tiện tang vật.

Tại công an phường 4 quận 3, nghi can khai nhận tên là Huỳnh Văn Hận (21 tuổi, quận 8). Theo lời khai ban đầu, Hận chưa từng có tiền án tiền sự trước đó, cũng không nghiện ma túy.