Cướp giật thấy công an vẫn cố lấy tiền xong mới bỏ chạy

Ngày 2-3, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ của Nguyễn Ngọc Hiển (29 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cho Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.



Nghi can bị công an bắt giữ sau khi gây án.

Trước đó, vào trưa 28-2, Công an phường Trảng Dài nhận được thông tin có 2 cô gái đi xe máy đến ngã tư Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài) thì bất ngờ bị một người chạy xe từ phía sau ép sát và giật chiếc giỏ xách. Trong giỏ xách có 9 triệu đồng, điện thoại Iphone 6 cùng một số giấy tờ khác.

Ngay sau đó, công an phường Trảng Dài chốt chặn truy bắt nghi can. Một lúc sau lực lượng công an phát hiện nghi phạm tại một bãi đất trống phía sau Trường THCS Trường Sa. Thấy công an, người này vẫn cố lục túi xác lấy tiền trước khi bỏ chạy.



Lực lượng công an truy đuổi khoảng 200 mét thì bắt giữ được Hiển. Tại cơ quan công an, Hiển đã khai nhận toàn bộ nội dung sự việc. Công an phường Trảng Dài cũng đã thu giữ tài sản để giao lại cho nạn nhân.