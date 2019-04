Cướp ô tô trên quốc lộ táo tợn trong đêm

Ngày 2-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 4 nghi can trong nhóm cướp do Chu Vũ Hải Đăng (37 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) cầm đầu về tội cướp tài sản.



Nhóm cướp xe và xe của nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, chiều 31-7-2018, Đăng chạy ô tô chở theo Quách Quốc Vương (32 tuổi), Quách Long Phú (30 tuổi, cả 2 đều ngụ TP.Biên Hòa) đến khu vực cửa khẩu Mộc Hóa (Long An) để mua thuốc lá nhưng không mua được nên cả ba quay về.

Trên đường về Đăng phát hiện chiếc ô tô hiệu Innova chạy cùng chiều phía trước và nghi vấn chiếc xe đang vận chuyển thuốc lá từ khu vực cửa khẩu về nên quyết định lên kế hoạch cùng đồng bọn chặn cướp hàng.

Ngay sau đó Đăng đã điều khiển xe bám theo xe Innova, khi xe chạy đến gần ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) thì gọi điện cho Nguyễn Văn Quyết (ngụ TP.Biên Hòa) đến nhà của Đăng lấy thêm ô tô 4 chỗ chạy ra quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) để hỗ trợ nhóm của Đăng cướp tài sản.

Rạng sáng 1-8-2018, chiếc xe Innova chở thuốc lá đến địa bàn ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai 3), Đăng lái xe vượt lên phía trước, bất ngờ cúp đầu ép chiếc xe Innova vào dải phân cách buộc dừng lại. Lúc này Quyết cũng lái xe ép sát chiếc xe nạn nhân từ phía sau. Đăng cầm dao tự chế đến khống chế đôi nam nữ trên xe buộc cả hai xuống xe. Sau đó nhóm Đăng cướp xe và thuốc lá phóng đi.

Sau khi cướp được xe và số hàng trên xe, nhóm của Đăng gặp nhau tại điểm hẹn ở khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (TP.Biên Hòa) để chia hàng. Tại đây, các nghi can chuyển toàn bộ số thuốc sang xe của Đăng và Quyết để mang đi tiêu thụ.

Riêng chiếc xe Innova của nạn nhân, các nghi can mang đến bỏ tại một con đường hẻm gần Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa). Ngoài số thuốc lá và chiếc xe, các nghi can còn lấy luôn hai chiếc điện thoại, một nhẫn vàng, một đôi bông tai của nạn nhân để trên xe.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm Đăng và xác định số thuốc bị cướp đem bán được hơn 100 triệu đồng. Khám xét nhà của các nghi can, cơ quan công an thu giữ nhiều biển số xe ô tô cùng nhiều mã tấu, một khẩu súng tự chế và nhiều hộp đạn bi....