Cướp tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng khi đang xem đá bóng

Nguồn tin của PLO cho hay lúc 21g30 ngày 3-12, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bắt được nghi phạm dùng búa tấn công, cướp nữ trang tại tiệm vàng Kim Hùng thuộc xã Phước An, huyện Tuy Phước. Nghi phạm được xác định là Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ huyện xã Phước An, huyện Tuy Phước).



Cướp đập vỡ tủ đựng vàng. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu cho hay khoảng 20g cùng ngày, Võ Văn Thành đi xe đạp đến tiệm vàng Kim Hùng. Thành dùng búa đập vỡ tủ kính đựng vàng bày bán, cướp đi một số nữ trang.

Khi hai vợ chồng chủ tiệm vàng đã lớn tuổi tri hô thì Thành dùng búa tấn công, đánh vào đầu người chồng làm nạn nhân gục tại chỗ. Người vợ cũng bị thương nặng. Sau khi lấy một số nữ trang, Thành lên xe bỏ chạy.





Chủ tiệm vàng bị cướp tấn công, nằm gục trên nền nhà. Ảnh cắt từ clip

Theo một số người dân địa phương, họ đang xem bóng đá SEA Games 30 trận Việt Nam gặp Singapore ở phía đối diện tiệm vàng Kim Hùng thì nghe tiếng một thanh niên vừa đập phá vừa la hét ở tiệm vàng này.

Khi một số chạy đến thì một thanh niên bị kín mặt, cầm búa đã bỏ trốn. Trong khi đó, người đàn ông lớn tuổi chủ tiệm vàng nằm trên nền nhà, đầu bị thương nặng; còn người phụ nữ cũng bị ngất xỉu. Sau đó, hai vợ chồng chủ tiệm vàng đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, tủ kính đựng vàng bày bán đã bị đạp vỡ, nhiều nữ trang rơi xuống nền nhà.





Tủ đựng vàng bày bán bị đập vỡ, nhiều nữ trang rơi trên nền nhà. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, truy bắt nóng nghi phạm.



Cũng theo người dân địa phương, khi xảy ra vụ cướp, trong tiệm vàng Kim Hùng chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm vàng đã lớn tuổi. Một nguồn tin cho biết thêm, khi bị bắt giữ, nghi phạm Võ Văn Thành có biểu hiện ngáo đá. Thành vừa xuất viện sau khi điều trị bệnh tâm thần.

Vợ chồng nạn nhân Đỗ Kim Hùng được đưa đi cấp cứu.