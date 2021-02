Cướp tiền của người chạy xe ôm sau đó mang ra lì xì Tết

Ngày 13-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về hành vi cướp tài sản

Thông tin ban đầu, tối 11-2 (30 Tết), Trường mang theo dao đi tìm cướp tài sản của những người xe ôm. Trường kêu anh Đoàn Văn Ý (làm nghề xe ôm) chở đến khu vực cầu Cần Xây, thuộc phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của anh Ý để liên hệ.



Nguyễn Quốc Trường. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trường gọi điện thoại kêu Ý chở mình về. Khi về gần đến nhà, Trường kêu anh Ý chở vào con đường vắng rồi dùng dao kề vào cổ khống chế anh Ý rồi cướp lấy một chiếc điện thoại di động và 1.230.000 đồng.

Sau đó Trường tẩu thoát mang tiền cướp được về lì xì cho người thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng 12-2, công an đã bắt được Trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.