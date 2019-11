Cướp tiền ở xới bạc Lương Sơn, 11 người bị bắt giam

Chiều 15-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, bắt người trái pháp luật xảy ra ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Công an đã khởi tố 12 bị can, bắt 11 người.

Công an cũng đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Kim Vũ (38 tuổi, ngụ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-10 Trịnh Duy Khánh, ngụ ở xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã cùng với một số người tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà L.T.B ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Lúc đầu có 5 người tham gia đánh bạc đến từ các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân. Khánh thuê người canh gác, chở các con bạc đến nơi và lthu tiền xâu.

Quá trình đánh bạc, Lê Xuân Hảo có hỏi vay Nguyễn Thị Hồng số tiền 200 triệu đồng và Hồng đã đồng ý cho Hảo vay số tiền trên.

Sau khi thua hết số tiền 200 triệu đồng thì Hảo tiếp tục vay Hồng tiếp 200 triệu đồng, nhưng Hồng không đồng ý nên giữa 2 người đã xảy ra xô sát.

Ngay sau đó, Hảo nhanh chóng đã giật chiếc túi xách của Hồng có chứa khoảng 200 triệu đồng rồi cất vào trong người. Ngay sau đó Nguyễn Quỳnh Anh là người đi cùng Hồng đã lao tới lấy lại chiếc túi xách thì bị một số người đánh và ngăn cản.

Lúc này Hảo người giật túi xách đã rút súng tự chế bắn Quỳnh Anh nhưng không trúng. Đồng thời Hảo đã hô hoán đàn em bắt giữ Nguyễn Quỳnh Anh đưa lên ô tô chở đến quán cà phê.

Trên đường đi, Hảo đã yêu cầu Quỳnh Anh lấy tiền trong túi bỏ vào hộp đựng đồ giữa ghế tải và ghế phụ (theo khai báo của Nguyễn Quỳnh Anh thì số tiền khoảng 205 triệu đồng).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp điều tra.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.