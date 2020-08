Cứu 5 người trong ngôi nhà bị đốt bằng xăng

Đến chiều 31-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tưới xăng đốt nhà của Phan Văn Đức (38 tuổi, ngụ trong hẻm 444 đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Lạc Đạo).



Công an cũng trưng cầu giám định thiệt hại tài sản trong vụ cháy để có cơ sở xử lý với Đức.

Gần 21 giờ ngày 30-8, căn nhà của ông Đức cháy dữ dội, khói đen bốc lên mù mịt. Người dân xung quanh đã xông vào cứu người, dập lửa nhưng bất lực vì cánh cửa sắt kiên cố lại bị khóa bên trong.

Theo người dân, lúc này trong nhà vang ra tiếng la hét, kêu cứu thảm thiết của trẻ em khiến khu vực náo loạn. Bên trong, ngoài vợ chồng chủ nhà còn có ba đứa con của họ, từ tám đến 15 tuổi.

Ngay khi nhận tin, một tổ công tác gồm ba cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lạc Đạo đã có mặt cùng người dân trong khu phố kéo hai ống nước của những căn nhà kế bên để dập lửa nhưng không khống chế được.

Lúc này Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, cảnh sát khu vực, chạy lại gần cửa sắt, hô to động viên những người trong nhà bình tĩnh và cố gắng ném chìa khóa cửa ra ngoài.



Hiện trường vụ cháy và khuôn mặt ám đầy khói của Thượng úy Nguyễn Văn Hùng (ảnh nhỏ) sau khi cứu người. Ảnh: BPN

Sau khoảng vài phút, khi những người trong nhà ném được chìa khóa ra ngoài cũng là lúc lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận có mặt cùng lực lượng công an phường và người dân xông vào đám cháy cứu được toàn bộ gia đình năm người ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Theo Thượng úy Hùng, khi mở được cửa cùng lực lượng cảnh sát PCCC xông vào bên trong, cả bốn mẹ con đang núp trong nhà vệ sinh và được dìu ra ngoài. Riêng ông Đức, sau khi phóng hỏa đã chạy lên lầu nên bị khói làm ngộp thở, lực lượng chữa cháy đã kịp thời cứu, đưa ra nơi an toàn.

Đến sáng 31-8, tin từ bệnh viện cho biết năm nạn nhân trong vụ cháy đã được xuất viện, người vợ cùng ba đứa con chỉ bị ngộp khói nhẹ.

Riêng người chồng bị ngộp khói nặng hơn và bỏng nhẹ nhưng sức khỏe đã bình thường. Vụ cháy cũng đã thiêu rụi ba xe máy, một xe đạp, tivi, tủ, cửa và một số vật dụng trong nhà.

Sau vụ cháy, một số người đưa hình ảnh khuôn mặt ám khói của Thượng úy Hùng lên mạng xã hội và được rất nhiều người chia sẻ, khen hành động dũng cảm của công an.

Nói về việc này, Thượng úy Hùng khiêm tốn cho biết rất nhiều người tham gia cứu hỏa chứ không riêng lực lượng cảnh sát.

“Nhờ người dân nhiệt tình phối hợp nên chúng tôi mới có cơ hội cứu được năm người trong gia đình họ. Cứu được cả gia đình là may mắn và vui lắm rồi vì bất cứ ai khi thấy nhiều người cận kề cái chết, trong đó có trẻ em thì cũng phải xông vào cứu nạn thôi” - Thượng úy Hùng chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-8, do buồn chuyện gia đình, ông Đức mua bia về nhà uống một mình, sau đó đi mua một can xăng 5 lít rồi khóa cửa trong, phóng hỏa. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang làm rõ để xử lý theo quy định.