Cựu cán bộ quản lý thị trường tử vong khi đang bị tạm giam

Trưa 22-4, thi thể ông Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, cựu Tổ trưởng thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) đang để tại Nhà tang lễ BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để chờ khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân ông tử vong.

Ông Quang là bị can trong một vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Ông Nguyễn Văn Quang được đưa tù Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đến cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhưng không qua khỏi.

Nhiều người thân, bạn bè và cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đang đau buồn, túc trực trước Nhà tang lễ của bệnh viện. “Chúng tôi đang đề nghị bên quân đội hoặc pháp y ở Trung ương về mổ, khám nghiệm tử thi anh Quang để làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh Quang tử vong”, gia đình ông Quang cho biết.

Như PLO đã thông tin, ngày 27-1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Quang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

"Trước khi bị bắt tạm giam, sức khỏe ông Quang khỏe, không có bệnh tiền sử. Sau ngày bị bắt, gia đình vẫn vào thăm nuôi ông Quang định kỳ và thấy sức khỏe ông Quang tốt, da dẻ hồng hào, mạnh khỏe...", gia đình cho hay.

Cũng theo người nhà ông Quang, gần đây một số bạn bè người thân được cán bộ điều tra bảo cho người nhà vào gặp trực tiếp để khuyên ông Quang nhận tội nhưng ông cho là chỉ được chia 700 ngàn đồng, sau đó đã trả lại nên không có gì để khai thêm.



Vợ ông Quang cho hay: Lúc 2 giờ 30 phút sáng 22-4, em chồng tôi nhận được điện thoại từ công an Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thông báo là: “anh Nguyễn Văn Quang tiên lượng xấu mà tôi liên lạc cho vợ anh Quang không được. Anh có phải là người nhà của anh Quang xuống BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An gấp”.



Thi thể ông Quang đang để ở Nhà tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để chờ khám nghiệm tử thi.

Cũng theo người vợ, khi gia đình đến bệnh viện hỏi bác sỹ trực là tình hình sức khỏe anh Quang như thế nào thì bác sỹ trực cấp cứu trả lời “anh Quang được chuyển đến cấp cứu lúc khoảng 1 giờ sáng, lúc vào cấp cứu tim đã ngừng đập. Sau đó, được các bác sỹ tích cực hồi sức cấp cứu thì tin đập trở lại nhưng đến 8 giờ 15 phút anh Quang qua đời”.

Phía Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiện đang cùng gia đình chở cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân ông Quang tử vong.



Như đã đưa tin, ngày 4-12-2018, ông Quang cùng cấp dưới là Trương Văn Cường (Kiểm soát viên), Võ Thành Vinh (Kiểm soát viên) và Nguyễn Thanh Thủy (lái xe, Đội quản lý thị trường số 8) đi ô tô biển xanh 37A - 003.43 công tác ở huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An).

Trên đường trở về, ông Quang xuống xe dọc đường còn Cường, Vinh, Thủy đến nhà ông Vi Văn Hùng (ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược của ông Hùng.

Khi đến nơi thì cả Vinh, Thủy và Cường vào nhà gặp ông Hùng. Tại đây, Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường. Tiếp theo, Cường đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng.

Ông Hùng không xuất trình được bất kỳ thủ tục nào nên Cường nêu ra ba lỗi vi phạm và nói ông Hùng có thể bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Ông Hùng sau đó đưa cho ba người trên số tiền 6 triệu đồng. Trước khi ra về, Cường, Vinh, Thủy có đưa cho ông Hùng hai văn bản (một bản cam kết và một thông báo).

Cường và Vinh cũng bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Hùng có đơn trình báo gửi đến Công an huyện Thanh Chương nên không bị xem xét trách nhiệm trong việc đưa 6 triệu đồng.