Cứu cháy chung cư, 1 cảnh sát phải cấp cứu

Khoảng 3 giờ 50 sáng nay (6- 11), xảy ra vụ cháy tại Tòa nhà chung cư Tân Thịnh (bên đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).





Tòa nhà chung cư Tân Thịnh bị hỏa hoạn, người dân hốt hoảng.

Lửa được cho là xuất phát tại Phòng kỹ thuật, tầng 8 lan lên tầng 9 rồi tầng 10. Khói đen mù mịt bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An liền chỉ đạo Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1 điều xe cứu hỏa và lực lượng đến hiện trường.



Hiện trường hệ thống điện bị cháy hỏng.

Một xe chỉ huy, 3 xe cứu hỏa, một xe tiếp nước và hơn 40 cán bộ chiến sĩ tới. Do đêm tối, một lượng lớn khói khí độc bao phủ toàn bộ hành lang và các căn hộ để hở của chung cư nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Trong khi đó, hàng trăm người kêu cứu, hốt hoảng chạy theo cầu thang bộ thoát xuống đất, nhiều người kẹt ngay tại cầu thang do quá đông.



Trong lúc lao vào nhà chung cư đang bị cháy cứu dân, một chiến sĩ cảnh sát bị thương do ngạt khói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương dập lửa, trực tiếp cứu hơn 20 người, hướng dẫn hàng trăm người khác tới nơi an toàn.

Quá trình lao vào khói, lửa cứu dân có một chiến sĩ cảnh sát đã bị ngạt khói, được đưa đi cấp cứu.



Đến khoảng 4 giờ 20, đám cháy đã được khống chế.



Người lớn và trẻ em trong chung cư chạy thoát xuống ngồi ở bên đường.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.