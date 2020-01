Cựu giám đốc ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt

Ngày 6-1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ và ông Đỗ Trọng Huấn (đại diện Công ty Đạt Minh) đến ngân hàng gặp ông Minh nói chuyện chuyển 2,350 tỉ đồng vào tài khoản của công ty Thọ để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc ở TP Sóc Trăng.

Hai người này cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển khoản.

Theo quy định, thỏa thuận này phải được đưa vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng ông Minh không thực hiện.

Sau khi chuyển tiền hai ngày thì Thọ đã điện cho ông Minh nói muốn rút hết số tiền trên. Lúc này Minh ra điều kiện Thọ phải cho Minh mượn 1 tỉ đồng, Thọ đồng ý và cả hai tự thực hiện hành vi mà không hỏi ý kiến ông Huấn. Số tiền chiếm đoạt được cả hai mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau thời gian thỏa thuận, ông Huấn không thấy ngân hàng trích tài khoản chuyển trả số tiền lại nên điện cho Minh thì Minh đổ hết trách nhiệm cho Thọ, cũng không trả tiền đã nhận. Do đó ông Huấn trình báo công an.

Liên quan đến vụ việc, trước đó công an tỉnh cũng đã bắt giam bị can Thọ.