Cựu hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa bị bắt

Ngày 8-5, Công an huyện Thủ Thừa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đức (cựu hiệu trưởng trường THPT huyện Thủ Thừa, Long An) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Trưa cùng ngày, công an tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Đức tại trường THPT Thủ Thừa.



Trường THPT Thủ Thừa nơi phát hiện nguyên hiệu trưởng trường sai phạm

Ông Đức đã bị Sở GD&ĐT tỉnh Long An đình chỉ công tác từ tháng 3-2019. Việc đình chỉ này là công an xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại trường.



Trong quá trình điều tra, ông Đức tìm đến nhà một Phó đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (đang trực tiếp điều tra vụ việc). Dù người này vắng nhà nhưng trước khi ra về, ông Đức bỏ lại một gói quà. Gia đình kiểm tra phát hiện bên trong có gói tiền 20 triệu đồng nên đã báo công an huyện lập biên bản.

Liên quan đến sai phạm của ông Đức tại trường THPT Thủ Thừa, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ra đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đức do có nhiều vi phạm trong công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường.

Trước đó, qua phản ánh của nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Thủ Thừa, đoàn thanh tra huyện Thủ Thừa vào cuộc kiểm tra công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường, trong đó có công trình xây dựng hàng rào khu vực hành chính ở đây.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện hồ sơ, chứng từ được lập khống để quyết toán gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác liên quan tới lập quỹ, đấu thầu căng tin, bãi giữ xe… trong trường học.