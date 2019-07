Cứu tàu gặp nạn, 2 phương tiện cùng chìm ở Đà Nẵng

Ngày 2-7, các lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt hai tàu chìm ở âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).



Con tàu bị chìm hết phần thân. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, trưa 29-6, tàu chuyên đi câu mực số hiệu QB 929.39 do ông Nguyễn Văn Thắng (47 tuổi, quê xã Đức Thạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang thì bất ngờ nước vào nhiều nên bị chìm, nguyên nhân ban đầu được xác định do bị hở be tàu. Trên tàu có công suất 870 CV này chứa khoảng 8.000 lít dầu có nguy cơ tràn ra biển.

Lúc này, một tàu câu mực QB 924.30 do ông Lê Thanh Kháng (50 tuổi, cùng quê ông Thắng) đi cùng đoàn dùng dây kéo để cứu tàu chìm. Do trong lúc kéo tàu này bị vướng dây nên cũng bị chìm theo. Tàu QB 924.30 có công suất 780 CV và chứa khoảng 100 lít dầu.

Hiện hai con tàu này vẫn chưa được trục vớt xong.