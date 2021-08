Tối 1-8, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm Lê Đăng Tuấn (50 tuổi, trú ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 14 giờ chiều 1-8, Tuấn và anh Trần Văn C. (31 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn) đến gia đình ông TVS. (ở khối Chế biến lâm sản 3, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) chơi.

Tại đây, giữa Tuấn và anh C. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng dao tấn công vào người anh C. khiến anh gục tại chỗ, mất nhiều máu.

Anh C. tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi nhà ông S. rồi tiếp tục chạy lên khu vực rừng tẩu thoát.

Công an thị xã Thái Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm, điều tra, truy bắt Tuấn.