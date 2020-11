Đã bắt được kẻ trốn khỏi nhà tạm giữ

Tối 22-11, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Cảnh sát cơ động Công an huyện Quỳnh Lưu truy lùng và bắt được Trần Nhạc (24 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) - kẻ đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện.



Chân dung Trần Nhạc.

Người dân phát hiện Nhạc trốn chui lủi sau nhà dân trên địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu liền báo cho công an và tri hô, cùng đuổi bắt.

Bị truy đuổi, Nhạc chạy ra cánh đồng nhưng đã bị các chiến sĩ cảnh sát bắt giữ, đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu.



Trần Nhạc (áo xanh) bị bắt giữ.

Như PLO đã đưa tin, chiều tối 21-11, Trần Nhạc đang bị tạm giam đã trốn khỏi nhà tạm giữ. Nhạc là đối tượng hình sự nguy hiểm, không thông thuộc địa bàn nên nhiều khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu.



Rất đông người dân đi xem bắt Trần Nhạc.

Địa điểm Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện ra Nhạc là khu vực cánh đồng phía Tây sau quán Đồng Khởi 1 (gần cây xăng Quỳnh Hồng, bên quốc lộ 1A, huyện Quỳnh Lưu).