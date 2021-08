Chiều 8-8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án hai mẹ con ở khối Đông Sơn (thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) bị đâm trọng thương.

Theo đó khoảng 1 giờ sáng 8-8, có nam thanh niên đến nhà của gia đình bà ATĐ. (36 tuổi, trú khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn) và dùng dao tấn công cháu VNA. (17 tuổi, học lớp 11, con gái bà Đ).

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, bà Đ. chạy sang phòng căn ngăn thì bị hung thủ dùng dao tấn công nhiều khiến bà gục tại chỗ.



Nghi can Lang Kim Thế Vinh.

Sau khi gây án, hung thủ cầm theo con dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai mẹ con bà Đ. được đưa đến BV Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Do bị thương quá nặng, BV Đa khoa Tây Bắc Nghệ An đã chuyển hai mẹ con bà Đ. lên tuyến trên là BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong vào cuộc điều tra, xác định đối tượng có liên quan là Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi, trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong).

Tuy nhiên, Vinh đã trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Quế Phong đã ra thông báo truy tìm Vinh liên quan đến vụ án.

Theo công an, đối tượng Vinh có thể mang theo vũ khí nguy hiểm, đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phát hiện hết sức cảnh giác, đảm bảo an toàn.

Cuối chiều 8-8, Công an huyện Quế Phong cho biết, đã bắt được Lang Kim Thế Vinh- nghi phạm trong vụ án. Vinh bị bắt khi đang bỏ trốn cách hiện trường vụ án khoảng gần 20 km, gần địa điểm huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Được biết, Vinh đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Nội trú số 2 Nghệ An.