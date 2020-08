Đã có kết quả xác minh vụ giết mèo rừng ‘khoe’ trên facebook

Chiều 27-8, ông Trương Văn Cho – Trưởng phòng lâm nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết: Sáng cùng ngày đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng lãnh đạo UBND xã, công an xã Tân Thanh, Công an huyện Cái Bè đã đến nhà ông Huỳnh Hữu Cường (ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè) xác minh những hình ảnh liên quan mèo rừng mà ông này đã đăng trên Facebook.

Qua làm việc, ông Cường thừa nhận những hình ảnh đã đăng trên Facebook cá nhân là sự thật.

Hình ảnh Cường giết động vật hoang dã rồi đăng tải trên facebook cá nhân "khoe" chiến tích. Ảnh: fb

Ông Cường giải trình: Tối 23-8, khi đang ngủ giữ vườn thì nghe có tiếng chó sủa ngoài chuồng gà. Cường đi ra thì phát hiện có con vật lạ giống như con mèo vào chuồng ăn gà.

Con vật lạ này sau đó đã bị hai con chó cắn chết. và Cường đã đem con vật này về làm thịt và chụp hình đăng lên trang Facebook cá nhân.

Theo ông Cho, đoàn kiểm tra không tìm thấy các mẫu của con vật này nên không thể kết luận đó là nhóm thuộc loài động vật quý hiếm hay không. “Thông qua hình ảnh thì không thể xác định và kết luận là loài động vật thuộc nhóm gì được, phải có mẫu giám định mới biết chính xác” – ông Cho nói.

Theo ông Cho, hiện công an huyện Cái Bè đang thực hiện các phần việc tiếp theo liên quan đến vụ việc này.

Như PLO đã đưa tin, ngày 24-8, Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) trực thược Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có văn bản gửi đến công an huyện Cái Bè, Phòng lâm nghiệp của Sở NN&PTNT đề nghị điều tra đối với facebooker “Hữu Cường Huỳnh”.

Theo ENV, qua đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã, ENV nhận được thông tin của người dân về việc Huỳnh Hữu Cường có hành vi săn bắt, giết nhiều cá thể mèo rừng và đăng tải hình ảnh này trên mạng xã hội facebook cá nhân.

ENV khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Đồng thời đề nghị công an huyện Cái Bè điều tra, nếu có hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm.

Trước đó, sau vài giờ đồng hồ đăng tải hình ảnh giết mèo rừng bị cộng đồng mạng lên án, facebooker “Hữu Cường Huỳnh” đã gỡ bỏ hình ảnh.