Đà Nẵng: 2 nghi phạm trốn khỏi nhà tạm giữ qua thông gió

Tối 20-3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng này đang di lý hai nghi phạm trốn khỏi nhà tạm giữ sau 10 giờ.

Theo đó, rạng sáng 20-3, Trần Hà (23 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng là nghi phạm tội giết người) và Nguyễn Phước Hớn (32 tuổi, ngụ xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam là nghi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy) rủ nhau bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ, Công an quận Hải Châu. Hai người này phát hiện ô thông gió của phòng giam có một thanh sắt bị hỏng bẻ gãy chui qua rồi trốn ra ngoài.



Nghi phạm Trần Hà (trái) và nghi phạm Nguyễn Phước Hớn. Ảnh: H.H

Sau khi phát hiện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Hải Châu xác định, sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, hai nghi phạm này đã nhờ một người bạn chở ra đường tránh phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu) để đón xe. Hai nghi phạm này đã đón một xe khách biển số tỉnh Hải Phòng đi theo hướng ra Bắc.

Xác định được biển số, công an quận Hải Châu đã liên hệ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhờ hỗ trợ. Trưa cùng ngày, hai nghi phạm này đã bị bắt khi đang trên xe khách và đi đến huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Đại tá Hương cho biết, sẽ điều tra hành vi phạm pháp của người bạn hai nghi phạm trên.