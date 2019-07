Đà Nẵng: Công an chính quy đảm nhận các chức danh ở xã

Ngày 5-7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang theo chủ trương Bộ Công an.

Theo cơ cấu, mỗi xã gồm có Trưởng, Phó Công an xã và các công an viên là công an chính quy sẽ đi vào hoạt động 1-7. Có 73 cán bộ Công an chính quy được điều động về các xã trong đợt này.



Công an chính quy được nhận quyết định điều động trong đợt này. Ảnh: HẢI HIẾU

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi công bố. Đến dự trong buổi công bố có ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang...

Trong buổi công bố còn có phần trao tặng giấy khen cho cho 50 người từng là cán bộ công an tại 11 xã của huyện Hòa Vang. Lãnh đạo thành phố nói lời cảm ơn những cán bộ trước đây đã từng sát cánh cùng công an chính quy trong công cuộc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Đặng Việt Dũng giao nhiệm vụ cho Huyện ủy, UBND huyện và các xã bố trí công việc, giải quyết phù hợp các chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách thôi làm nhiệm vụ.

“Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố được điều động về Công an xã cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng đặc biệt của việc du dưỡng đạo đức, giữ gìn tư cách, nhân cách, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, ông Dũng nói.



Cán bộ bán chuyên trách nhận giấy khen của Công an TP Đà Nẵng và sẽ được bố trí công việc mới. Ảnh: HẢI HIẾU

Tại buổi lễ, Công an TP Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định giải thể Đồn Công an Bắc Hòa Vang.