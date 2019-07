Đà Nẵng: Lại phát hiện 15 người dính ma túy trong Bar F3 Club

Rạng sáng 10-7, Công an quận Hải Châu ập vào quán bar F3 Club (số 54 Chi Lăng, phường Hải Châu 2). Thời điểm này, trong quán có 50 khách đang sử dụng các dịch vụ giải trí.



Những người phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhiều người là khách và nhân viên được mời về trụ sở công an quận làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 15 người dương tính với ma túy.

Bar này có nhiều lỗi như có 26 nhân viên đang làm việc tại quán không xuất trình được giấy tờ tùy thân, cơ sở không xuất trình được hợp đồng lao động của số nhân viên đang làm việc, cơ sở kinh doanh quá giờ theo quy định và không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản tạm giữ 11 bình shisha, 2 hộp than shisha, 3 hộp hương liệu shisha không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, trong chuyên đề lập lại an ninh trật ở các quán bar, vũ trường, karaoke của Công an TP Đà Nẵng, rạng sáng 3-5, F3 Club cũng bị kiểm tra. Lần đó, công an phát hiện tại đây 80 người dương tính ma túy, 4 nam thanh niên tàng trữ ma túy và nhiều vi phạm khác.

Cũng trong đợt cao điểm của Công an TP Đà Nẵng, nhiều quán bar, vũ trường cũng bị bí mật kiểm tra và phát hiện nhiều người dương tính ma túy như Phương Đông, TV Club…