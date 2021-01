Đà Nẵng: Lại phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo thông tin ban đầu, chiều 29-1, tổ công tác tổ C3-911, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra xe 7 chỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) do tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê An Giang) cầm lái.



3 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên ô tô. Ảnh: H.H

Trên xe, công an phát hiện ba người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép và một người Việt Nam.

Tài xế khai nhận, chở bốn người này từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 10 triệu đồng. Ba người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ thị thực chứng minh nhập cảnh hợp pháp.



Bước đầu những người này cho biết nhập cảnh chui qua đường tiểu ngạch tại một tỉnh biên giới phía Bắc.

Tổ công tác đã bàn giao cho Phòng An ninh điều tra, Quản lý Xuất nhập cảnh xử lý theo quy định. Những người này đã được đi cách ly y tế để đảm bảo quy trình trong phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều 27-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng phát hiện ba người Trung Quốc, trong đó có hai người nhập cảnh trái phép và một người đã hết thị thực đang cư trú bất hợp pháp tại kiệt 342 đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ).